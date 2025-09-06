الاحتلال يأمر بإخلاء برج آخر في مدينة غزة

01:09 م

الوكيل الإخباري- أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء برج إضافي في مدينة غزة، والخيام المحيطة به، تمهيدا لقصفه. اضافة اعلان





وزعم جيش الاحتلال وجود "بنى تحتية" تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في البرج أو بجواره.