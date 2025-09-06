السبت 2025-09-06 03:32 م
 

شركة زين تُطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

جانب من الدورة
جانب من الدورة التدريبية
 
السبت، 06-09-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   ضمن التزامها المتواصل بدعم وتمكين الشباب الأردني اقتصادياً وبما يعزز من قدرات المملكة التنافسية لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً واستدامةًً؛ أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع معهد التدريب المهني وكلية التدريب المهني المتقدّم والأونروا، عن إطلاق الدورات التدريبية المجانية المُكثفة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية، في مراكز زين الستة المُنتشرة في عدد من محافظات المملكة.

اضافة اعلان


ويندرج إطلاق الدورات التدريبية المجانية في إطار استراتيجية شركة زين الأردن الهادفة إلى المساهمة بتخفيض معدلات البطالة عبر تسخير كل الإمكانيات في سبيل تمكين الشباب الأردني من الانخراط بسوق العمل عبر تعزيز مهاراتهم التقنية ليكونوا كودار وطنية مؤهلة ورافداً أساسياً لازدهار المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني، والتزاماً منها بسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسلّط الضوء على المهارات التقنية والرقمية المتقدمة التي سيكتسبها الشباب والشابات خلال الدورات، إلى جانب إيمانها بضرورة الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم من استكشاف مهاراتهم المهنية والاحتراف بما يُسهم في حصولهم على فُرص عمل مُستدامة.


وتُعقد الدورات المجانية في مراكز زين الستة المنتشرة في كل من محافظة الزرقاء، والطفيلة والكرك والسلط، ، وفي محافظة إربد في كلية التدريب المهني المتقدّم، وللاجئين الفلسطينيين بمركز زين في كلية  تدريب وادي السير- الأونروا، حيث تمتد فترة الدورات حتى 6 أشهر بواقع 700 ساعة تدريبية تشمل مساقين عملي ونظري، تحت إشراف أمهر الخبراء الفنيين والمدربين، مما يتيح للمشاركين فرصة لاكتساب مهارات تقنية متقدمة تمكّنهم من دخول سوق العمل أو بدء مشاريعهم الخاصة، وسيحصل الخريجون على شهادات معتمدة لمزاولة هذه المِهن والحصول على فُرص وظيفية مباشرة بعد تخرّجهم، فيما تقوم شركة زين بتشبيك خريجي مراكزها مع الشركات العاملة في قِطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية، كما تقوم الشركة بدفع بدل المواصلات للطلبة بعد انتهاء فترة التدريب، وتزويدهم بكافة المعدات والأدوات المُستخدمة في الصيانة.


وتجاوز إجمالي عدد المُستفيدين من هذه الدورات حتى اليوم 2000 شاب وشابة، فيما كانت قد أعلنت شركة زين الأردن عبر حساباتها  الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إمكانية التسجيل في دوراتها المجانية عبر زيارة أحد فروع مراكزها في مؤسسة التدريب المهني في محافظات الزرقاء واربد والطفيلة والكرك والسلط، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا للدورات المخصصة للاجئين الفلسطينيين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

طريق معان – المدورة

أخبار محلية إنهاء الحزمة الثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق معان مناجم الشيدية

جانب من اللقاء

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه

غزة

فلسطين 68 شهيدا و362 مصابا خلال يوم في قطاع غزة

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة غدا_أسماء

تعبيرية

أخبار محلية أمانة عمّان: تعبيد 20 شارعا رئيسا بمساحة 500 ألف متر مربع

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

https://www.alwakeelnews.com/story/745015

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يشارك في ملتقى الاستثمار الأردني السعودي

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي: الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة في رفض التهجير



 
 





الأكثر مشاهدة