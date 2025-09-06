السبت 2025-09-06 11:22 ص
 

البلقاء التطبيقية: بدء امتحانات الشامل العملي للدورة الصيفية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
السبت، 06-09-2025 09:15 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت فعاليات الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2025، اليوم، وتستمر حتى السبت 13/9/2025، وفق المواعيد المُعلنة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة، وذلك وفقًا لتصريح سابق لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، أحمد العجلوني.اضافة اعلان


ووفق العجلوني، يُتوقّع أن يتقدّم له 5874 طالبًا وطالبة من 54 كلية جامعية ومتوسطة تشرف عليها الجامعة، موزّعين على 20 برنامجًا دراسيًا. وتم اعتماد 45 مركزًا امتحانيًا تشرف عليها 165 لجنة مركزية متخصصة، تضم في عضويتها 495 فاحصًا من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وخبراء من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على المراكز قد تم الإعلان عنه في وقت سابق، ويمكن للطلبة الاطلاع على أماكن ومواعيد امتحاناتهم من خلال الموقع الرسمي للوحدة.

يُشار إلى أن العدد الكلي للطلبة المتقدّمين بطلبات اشتراك في الدورة الصيفية 2025 بلغ 8387 طالبًا وطالبة موزّعين على 119 تخصصًا، منهم: 5801 للامتحان لأول مرة، 2039 مُعيدون، 365 استنفدوا حقهم وسيتقدّمون بجميع الأوراق، و182 لرفع معدّلاتهم.

أما الامتحانات النظرية للدورة الصيفية، فستُعقد صباح الأربعاء 17/9/2025 ولغاية الخميس 25/9/2025، وسيتم الإعلان عن توزيع الطلبة وجلسات الامتحان المحوسب لاحقًا عبر الموقع الرسمي للوحدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ساحة النجمة بوسط بيروت

عربي ودولي مسؤول بحزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة للحكمة والتعقل

مصابون من منتظري المساعدات وسط وجنوب غزة

فلسطين 3 شهداء باستهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس

غزة

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا

بعد القمة التاريخية.. تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن اليوم

اقتصاد محلي بعد القمة التاريخية.. تعرف على أسعار ليرة الذهب في الأردن اليوم

بترا

أخبار محلية إعلان نتائج فعاليات النسخة الـ15 من ماراثون البترا الدولي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

عربي ودولي الهند: العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال "إيجابية جدا"

وفيات السبت 6-9-2025

الوفيات وفيات السبت 6-9-2025

الذهب

اقتصاد محلي 72.4 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية



 
 





الأكثر مشاهدة