مجمع الملك الحسين للأعمال يشارك في ملتقى الاستثمار الأردني السعودي

الوكيل الإخباري- شارك مجمع الملك الحسين ممثلاً برئيسه التنفيذي المهندس عمّار عز الدين في ملتقى الاستثمار الأردني – السعودي، الذي انعقد يوم الأربعاء الموافق للثالث من أيلول الجاري في فندق الريتز-كارلتون عمّان، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، وبحضور حشد من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية من الأردن والسعودية.

اضافة اعلان



وخلال مشاركته في الملتقى، استعرض المهندس عز الدين تجربة المجمع الرائدة التي استهلت بانطلاقته بتحويل موقع استراتيجي في العاصمة إلى منصة تنموية تجمع بين العمل والابتكار، وتطورت لتصبح وجهة تحتضن وتدعم نمو الشركات المحلية والإقليمية والدولية، كما تحفز ريادة الأعمال والمواهب الشابة في بيئة متطورة ببنيتها التحتية ومرافقها الأساسية وخدماتها المتكاملة، وصولاً لمحطة هامة مع إطلاق مشروع التوسعة الحالي الذي يشمل اليوم تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة بكلفة استثمارية تقارب 8,5 مليون دينار؛ تمهيداً لتقديم وجهة حضرية متكاملة وشمولية تجمع بين العمل والحياة والترفيه والتعليم، وتعزز جودة الحياة، في الوقت الذي تحقق فيه الاستدامة المالية والبيئية، وتلبي تطلعات كافة الأطراف المعنية بأعماله.



وأوضح المهندس عز الدين خلال العرض بأن مشروع التوسعة سيمكن المجمع من التحول من نموذج التأجير التقليدي إلى نموذج التطوير العقاري، بما يتيح فرصاً استثمارية واعدة بما فيها الاستثمار في تطوير الأراضي وإطلاق المشاريع والمكونات النوعية ضمن مختلف القطاعات، بالتركيز على التكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة والخدمات غير التقليدية، كما تطرق للحديث حول أبرز الخطط والمبادرات المستقبلية التي تشمل التوسع العمراني، والتوسع في الممارسات البيئية والتحول الرقمي.



وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال المهندس عز الدين: "لقد جاءت مشاركتنا في هذا الملتقى انطلاقاً من أهدافنا المشتركة والرامية لتمكين الاستثمارات وتعزيز الشراكات العابرة للحدود والمشاريع الواعدة التي ترفد الاقتصاد وتعزز النمو المتوازن والمستدام، بما ينسجم مع تطلعات ورؤى قيادتي البلدين في رسم مستقبل يقوم على التكامل والازدهار. ويعد توسعنا الحالي خطوة استراتيجية لخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني والسعودي وللمنطقة بأكملها."



وفيما يتيح الملتقى إطاراً لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر طويل الأمد، فإن مجمع الملك الحسين للأعمال يقدم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الترخيص، واتفاقيات الاستثمار المرنة، والتمويلات بالتعاون مع البنوك، إضافة لمزايا تخطيط وتنظيم استخدامات الأراضي ضمن باقات تسعيرية مرنة، مع خطط لتعزيز ربط الأعمال والاستثمارات بالنظام الرقمي للمجمع ومع منظومات الابتكار الوطنية والدولية.



وفي ختام العرض، وجه المهندس عز الدين الدعوة للمستثمرين السعوديين لاستكشاف المجمع ليس فقط كوجهة استثمارية، بل كبوابة استراتيجية نحو المنطقة، تجمع بين المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة وبيئة الأعمال الذكية بما تتضمنه من أدوات فعالة لتسهيل الأعمال والاستثمارات، فضلاً عن البنية المتطورة والمكونات غير التقليدية، مشدداً على أن المجمع يرحب بالشراكات السعودية التي من شأنها فتح آفاق جديدة لتعزيز مكانة الأردن والسعودية كمحاور إقليمية للأعمال والابتكار والاستثمار.