إعلان نتائج فعاليات النسخة الـ15 من ماراثون البترا الدولي

ووفق السلطة، حاز المتسابق الأردني عبدالعزيز الشعيبي على المركز الثاني، بينما فاز المتسابق الأردني محمد بكر بالمركز الثالث، أما المتسابق فؤاد أبو صافي فقد حقق المركز الرابع.
وانطلقت، السبت، فعاليات النسخة الـ15 من ماراثون البترا الدولي، برعاية سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
ويُعد الماراثون، الذي يُقام في السبت الأول من شهر أيلول من كل عام، واحدًا من أبرز "ماراثونات المغامرة" العالمية، حيث يركض العداؤون عبر مسارات مميزة داخل محمية البترا الأثرية ومحيطها، مرورًا بالمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة لجبال البترا.
ويشهد الماراثون مشاركة واسعة من عدّائين يُمثّلون مختلف دول العالم، من أوروبا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا، إضافةً إلى مشاركة عربية من السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عُمان، مما يعكس مكانة البترا كوجهة رياضية وسياحية عالمية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس البريزات، في تصريح سابق، أن ماراثون البترا أصبح حدثًا رياضيًا وسياحيًا عالميًا يُسهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة الدولية، ويعكس صورة البترا كوجهة تستقطب عشّاق الرياضة والمغامرة من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن السلطة تعمل على دعم هذه الفعالية وغيرها من الأنشطة النوعية التي تُسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز تجربة الزوّار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033.
