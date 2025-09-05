الأردنيون أمام زيادة جديدة في أسعار القهوة بنسبة 10-15%

وأوضح عمرو، أن أسعار القهوة شهدت زيادة منذ عام 2024، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد عالميًا 8.18 دولار، في حين وصل منذ بداية العام الحالي إلى 9.48 دولار.
وأشار عمرو إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير المناخ على زراعة القهوة، مثل موجات الصقيع والجفاف، بالإضافة إلى ذلك، تلعب المشاكل اللوجستية مثل ارتفاع تكاليف النقل والجمارك وضريبة المبيعات دورًا كبيرًا في زيادة الأسعار، كما أن تكاليف التعبئة والتغليف تساهم في هذا الارتفاع.
