بيان صادر عن مديرية الأمن العام

01:58 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1171) حالة إسعافية، وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، كما تم التعامل مع (87) حادث إنقاذ، وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(103) حادث إطفاء، وبمعدل زمن الاستجابة (7:30) دقيقة. اضافة اعلان

