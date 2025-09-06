السبت 2025-09-06 03:30 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

السبت، 06-09-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية مع (1171) حالة إسعافية، وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، كما تم التعامل مع (87) حادث إنقاذ، وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(103) حادث إطفاء، وبمعدل زمن الاستجابة (7:30) دقيقة. اضافة اعلان
 
 
