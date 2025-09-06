السبت 2025-09-06 03:32 م
 

انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة 2006 من قطاع غزة إلكترونيا

تعبيرية
 
السبت، 06-09-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، السبت، من غرفة العمليات الحكومية في رام الله، امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد العام 2006 إلكترونيًا، حيث سجل للامتحان قرابة 27 ألف طالب/ة من مختلف مديريات القطاع.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، بحضور رئيسة غرفة العمليات الحكومية، وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جاكو سيلييرز، وممثلين عن الأسرة التربوية وأعضاء من غرفة العمليات والمؤسسات الشريكة والإعلاميين.

ويأتي هذا الحدث الاستثنائي، في ظل عدوان احتلالي متواصل تسبب في حرمان أكثر من 70 ألف طالب/ة من مواليد 2006 و2007 من التقدّم للامتحان، علاوة على 4000 استُشهدوا، و4000 تقدّموا للامتحان في الخارج على مدار عامين.

وقال برهم: "من هنا، حيث كنا قبل فترة وأعلنا التزامنا بعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة، وسط الدمار، ومن على ركام البيوت والمدارس، وفي ظل النزوح والجوع، ننتصر لحق طلبة غزة في التعليم، حتى وإنْ وقف العالم موقف المتفرج حيال ما يتعرض له التعليم في غزة والضفة من تدمير".

وأوضح أن الامتحان سيكون إلكترونيًا، وعبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية.

ووجّه برهم شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني، وللأمير غازي، ولرئاسة جامعة العلوم الإسلامية على الاهتمام والتعاون، مؤكدًا في السياق ذاته اهتمام مؤسستي الرئاسة والحكومة بهذا الملف، الذي ظل حاضرًا، وتعتبره الوزارة من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية.
 
 
