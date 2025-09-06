مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري

كما اختارت مجاهد الرجبي نائبًا للرئيس، وغازي الدباس أمينًا للسر، وحسام البشيش أمينًا للصندوق، وهيا المغربي، ولينا هنديلة، وعبد الكريم حتاحت، وإيهاب دحدل، ومحمد خليفة أعضاءً.
وحسب بيان الجمعية، السبت، كانت الهيئة العامة للجمعية قد اختارت الهيئة الإدارية الجديدة خلال اجتماعها السنوي العادي، الذي أقرّت خلاله التقريرين المالي والإداري لعام 2024 عن أعمال مجلس الإدارة بعد مناقشتهما.
وأكد العين الخضري أن الجمعية ستواصل دورها في فتح الأسواق أمام المصدرين، لتمكينهم من زيادة صادراتهم من خلال الحضور في المعارض الدولية المتخصصة، والتركيز على تمكين الصناعيين من خلال التدريب، لتطوير قدرات الشركات والعاملين لديها، لمواكبة متطلبات الأسواق وتعزيز جاهزيتهم للنمو والتوسّع محليًا وخارجيًا.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على زيادة صادرات المنتجات الصناعية الأردنية، ورفع تنافسيتها، واستهداف الأسواق غير التقليدية كالإفريقية، وتعزيز حضورها في السوق الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن تعزيز وجود الشركات الصناعية الأردنية في المعارض الخارجية أسهم في توسيع حصصها بالأسواق التصديرية، وإقامة شراكات تجارية، وفتح أسواق غير تقليدية أمامها، مؤكدًا أن ذلك بدأ ينعكس على الصادرات، التي تشهد مرحلة نمو غير مسبوقة، مستندة إلى جودتها وتنافسيتها العالية.
