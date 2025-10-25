اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير الحسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
