السبت 2025-10-25 07:37 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 25-10-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في إربد، غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي"، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في قاعة الأمير الحسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يعلن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "المناصير ارينا" ضمن خطة التوسعة الجديدة للمجمع

نقود

اقتصاد محلي ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل العثمان

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"

محمد الخشمان

شؤون برلمانية سعادة الكابتن محمد الخشمان يكتب : لهذا اغار على بلدي

مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان



 
 





الأكثر مشاهدة