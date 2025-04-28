اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية عن فتح باب التقديم لمنح دراسات عليا للحصول على درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع جامعة مؤتة، على نفقة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، خلال الفترة من 26 يونيو 2025 إلى 25 يونيو 2026.

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كما أعلنت عن منح للحصول على درجة الماجستير في استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب خلال الفترة ما بين (٢٠١٥/٦/٢٥ - ٢٠٢٦/٦/٢٦) الصادرة عن جامعة مؤتة على نفقة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

الشروط المطلوبة: يجب أن تنطبق على المرشح الشروط المحددة من قبل كلية الدفاع الوطني. يجب أن يكون المرشح قد استوفى تعليمات القبول الصادرة عن جامعة مؤتة. يُفضل أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف الإشرافية أو القيادية. أن لا تقل درجة المرشح عن الدرجة الثانية من الفئة الأولى وأن لا تقل مدة خدمته في الفئة الأولى وضمن مجال تخصصه عن 10 سنوات. أن لا تقل درجة المرشح من ذوي الشهداء (أبناء / بنات / زوجات) عن الدرجة الرابعة، وألا تقل مدة الخدمة في الفئة الأولى عن 5 سنوات.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، بتقدير لا يقل عن "جيد" من جامعة معترف بها انتظامًا وليس انتسابًا. لا يجوز ترشيح الحاصلين على شهادة الدكتوراه. ألا تقل تقارير المرشح السنوية عن "جيد جدًا" في آخر ثلاث سنوات. الإيفاد يتطلب أن يكون الموفد متفرغًا للدراسة بسبب طبيعة البرنامج المكثف الذي يتم في الفترة الصباحية. الموفدين سيشملهم برنامج زيارات دراسية خارجية لمدة لا تزيد عن أسبوعين، تتحمل الدائرة التي يعمل فيها الموفد كافة التكاليف المترتبة على هذه الزيارة.