الحكومة توافق على مشروع للرعاية الأولية للأمراض غير السارية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية للأمراض غير السارية في محافظة الزرقاء، وذلك بالتَّعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.

اضافة اعلان