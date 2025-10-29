الأربعاء 2025-10-29 06:46 م
 

الحكومة توافق على مشروع للرعاية الأولية للأمراض غير السارية في الزرقاء

أرشيفية
 
الأربعاء، 29-10-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية للأمراض غير السارية في محافظة الزرقاء، وذلك بالتَّعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير السارية في المحافظة، وتحسين إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات من المواطنين، خصوصاً وأنَّ المحافظة من بين المحافظات التي تأثرت بوجود اللاجئين السوريين.

 
 
