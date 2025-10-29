الحكومة توافق على مشروع للرعاية الأولية للأمراض غير السارية في الزرقاء

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير السارية في المحافظة، وتحسين إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات من المواطنين، خصوصاً وأنَّ المحافظة من بين المحافظات التي تأثرت بوجود اللاجئين السوريين.
