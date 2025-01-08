اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

ووفقًا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الأمور على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.
-
أخبار متعلقة
-
الشلبي يتابع تأسيس جمعية تعاونية في "جبل بني حميدة"
-
شمول 60 مسجدًا في الطفيلة بمشروعات الطاقة الشمسية
-
وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة
-
إنجاز أردني نوعي يمكن الأطباء من اكتشاف التوحد في سن مبكرة
-
فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
حادث سير على طريق المطار
-
وزير الخارجية العُماني: العلاقات بين الأردن وعُمان تاريخية ومتينة وتعكس التعاون المشترك
-
حقيقة تقديم مساعدات مالية للعائدين من الأردن إلى سوريا