 
الأربعاء 2025-01-08 03:58 م
 

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 08-01-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في مدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

اضافة اعلان


ووفقًا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الأمور على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي باريس: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا

أرشيفية

عربي ودولي إيران تطلق سراح الصحفية الإيطالية سالا

شعار المؤسسة التعاونية الأردنية

أخبار محلية الشلبي يتابع تأسيس جمعية تعاونية في "جبل بني حميدة"

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1460 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

تعبيرية

أخبار محلية شمول 60 مسجدًا في الطفيلة بمشروعات الطاقة الشمسية

ل

عربي ودولي باريس تؤكد فرار 55 عسكريا أوكرانيّا من التدريب في فرنسا

تن

أخبار الشركات سامسونج توسع رؤية "الذكاء الاصطناعي للجميع" في 2025 CES لتقديم الذكاء الاصطناعي في كل يوم وفي كل مكان

للا

منوعات اليوم العربي لمحو الأمية: خطوات نحو مستقبل أكثر إشراقا



 




الأكثر مشاهدة