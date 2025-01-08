اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل في مدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.

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ووفقًا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.