الأحد 2025-09-28 08:59 م
 

اعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي

ل
أرشيفية
 
الأحد، 28-09-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 28-9-2025 أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2025-2026) ضمن دورة الترشيح الثانية.

اضافة اعلان

 

وقالت إن الاعلام سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

 

وأضافت أنه سيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين بالخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.


لأي سؤال او استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected]) او الخط الساخن على الرقم (0791420805).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي

وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

ل

أخبار محلية القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر

ن

أخبار محلية "صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي

اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

عربي ودولي اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

ن

عربي ودولي مصر تفوز بمنصب دولي رفيع

حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

أخبار محلية حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

ل

أسواق ومال العراق.. صادرت النفط سجلت 3.5 مليون برميل يوميا



 
 





الأكثر مشاهدة