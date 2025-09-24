الأربعاء 2025-09-24 04:59 م
 

اعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم مساء اليوم

وزارة التعليم العالي
الأربعاء، 24-09-2025 04:51 م
الوكيل الإخباري-   ستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء الموافق 24-9-2025 بإعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي 2025-2026، حيث ستبدأ الوحدة في تمام الساعة السادسة مساءً  بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم، كما ستقوم الوحدة لاحقاً بإعلان النتائج التفصيلية سواءً نتائج الترشيح، أو معدلات القبول التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي:  www.admhec.gov.jo اضافة اعلان
 
 
