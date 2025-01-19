اعلان هام من الضريبة لكل المحلات والمنشآت التجارية

الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان صدور النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 2 لسنة 2025 يكون بموجبه اعتماد الإطار التشريعي للبدء في المرحلة الثانية من تطبيق نظام الفوترة والتي تعمل على تطبيق نظام الفوترة على المشتريات المحلية من السلع والخدمات المقدمة والتي يتطلب ضريبيا ان تكون هذه المشتريات من الخدمات والسلع معززة بموجب فواتير اصولية.

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