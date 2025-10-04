السبت 2025-10-04 10:37 م
 

نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له
بنيامين نتنياهو
 
السبت، 04-10-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل ستعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تهدف إلى "إنهاء المفاوضات في غضون أيام قليلة ولن نخضع لإملاءات حركة حماس".

اضافة اعلان

 

وأشار إلى أنه واجه ضغوطا كبيرة من داخل إسرائيل وخارجها لوقف الحرب.


وتحدث عن خطوة سياسية نسقها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قلبت الأوضاع وبدل عزل إسرائيل فإن حماس هي من يعزل".

 

وقال نتنياهو إن "حماس تورطت الآن تحت الضغط العسكري والسياسي وقبلت المقترح الذي قدمناه".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية 300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

فلسطين نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة

الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة

أخبار محلية الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة

رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة

أخبار محلية رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الطفيلة

أخبار محلية انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة إعمار الطفيلة

أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى". وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بإيضاحات حول تلك التصريحات، في ظل ما تعكسه من إثارة لعدم

عربي ودولي مصر تستضيف الاثنين وفدين من حركة حماس وإسرائيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس عن ترامب: إسرائيل أضاعت الدعم الدولي بسبب الحرب وأنا سأعيده



 
 





الأكثر مشاهدة