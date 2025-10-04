نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، السبت، إن إسرائيل ستعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تهدف إلى "إنهاء المفاوضات في غضون أيام قليلة ولن نخضع لإملاءات حركة حماس".

وأشار إلى أنه واجه ضغوطا كبيرة من داخل إسرائيل وخارجها لوقف الحرب.



وتحدث عن خطوة سياسية نسقها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قلبت الأوضاع وبدل عزل إسرائيل فإن حماس هي من يعزل".