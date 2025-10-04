انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة إعمار الطفيلة

وضمت الهيئة الإدارية الجديدة مصطفى العوران رئيسا، إياد الحجوج نائبا للرئيس، إبراهيم العطيوي أمينا للسر، جهاد الشرايدة أمينا للصندوق، فريد الهلول رئيسا للجنة التنفيذية، وكلاً من عودة الله القطيطات، صالح العوران، صبحي البدارين، وجمعة النظامي أعضاء، يضاف إليهم ممثلان عن بلدية الطفيلة الكبرى، هما رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد الكريميين الخصبة، وعضو اللجنة المهندس معمر القوابعة.
