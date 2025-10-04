الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير

مؤكدًا أنّ الوحدة تتابع التحقيق الفني بتلك الحسابات وتسير بكافة الإجراءات القانونية داخل المملكة وخارجها للوصول لها ومن يديرها.
وأهاب الناطق الإعلامي بضرورة عدم تداول أو إعادة نشر أو فتح تلك الروابط المرتبطة بتلك الحسابات تجنّباً للملاحقة والمساءلة القانونية، وحماية للهواتف من الاختراق لكون تلك الروابط قد تحمل فيروسات إلكترونية.
