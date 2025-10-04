الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة

وجاء هذا التكريم تقديراً للإنجازات التي حققها لاعبو المنتخب، حيث حصل اللاعب أسامة البطاينة (تحت 17 سنة) على المركز الثالث في البطولة العربية للناشئين – الكويت 2025، والمركز الثالث في بطولة قطر المفتوحة 2025، والمركز الثالث في بطولة بينانغ – ماليزيا المفتوحة 2025. كما حقق اللاعب حازم العناسوة (تحت 15 سنة) المركز الثالث في بطولة قطر المفتوحة 2025، والمركز الثاني في البطولة العربية للناشئين – الكويت 2025. وتمكن اللاعب محمد البطاينة (تحت 19 سنة) من إحراز المركز الثاني في بطولة تركيا المفتوحة 2025، فيما واصلت اللاعبة جنا التلاوي (تحت 13 سنة) تميزها بحصولها على المركز الأول في بطولة النمسا المفتوحة 2025 والمركز الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة 2025.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحاد الأردني للاسكواش عمرو محيسن عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها اللاعبون، مؤكداً أن هذه النجاحات تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة ورفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية. كما توجه محيسن بخالص الشكر والتقدير إلى الرعاة الداعمين، وهم شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة المها ، وشركة عاتق الثريا لتكنولوجيا المعلومات Optimum Partners، مثمناً دورهم الكبير في دعم مسيرة اللاعبين وتعزيز الطموحات الرياضية.
وأكد الاتحاد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكامل الجهود بين اللاعبين والجهاز الفني والداعمين من مؤسسات وطنية، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون لمواصلة مسيرة التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
-
أخبار متعلقة
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة إعمار الطفيلة
-
اختتام فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية
-
"عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب