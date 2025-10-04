الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة

09:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748586 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقام الاتحاد الأردني للاسكواش اليوم السبت الموافق 4 تشرين الأول 2025 في مقره بعمان حفل تكريم للاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا إنجازات مميزة في بطولات عربية وآسيوية ودولية خلال العام الحالي، وذلك بحضور أسرة الاتحاد وأهالي اللاعبين وعدد من الشخصيات الرياضية. اضافة اعلان





وجاء هذا التكريم تقديراً للإنجازات التي حققها لاعبو المنتخب، حيث حصل اللاعب أسامة البطاينة (تحت 17 سنة) على المركز الثالث في البطولة العربية للناشئين – الكويت 2025، والمركز الثالث في بطولة قطر المفتوحة 2025، والمركز الثالث في بطولة بينانغ – ماليزيا المفتوحة 2025. كما حقق اللاعب حازم العناسوة (تحت 15 سنة) المركز الثالث في بطولة قطر المفتوحة 2025، والمركز الثاني في البطولة العربية للناشئين – الكويت 2025. وتمكن اللاعب محمد البطاينة (تحت 19 سنة) من إحراز المركز الثاني في بطولة تركيا المفتوحة 2025، فيما واصلت اللاعبة جنا التلاوي (تحت 13 سنة) تميزها بحصولها على المركز الأول في بطولة النمسا المفتوحة 2025 والمركز الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة 2025.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحاد الأردني للاسكواش عمرو محيسن عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها اللاعبون، مؤكداً أن هذه النجاحات تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة ورفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية. كما توجه محيسن بخالص الشكر والتقدير إلى الرعاة الداعمين، وهم شركة الألبان الأردنية المساهمة العامة المحدودة المها ، وشركة عاتق الثريا لتكنولوجيا المعلومات Optimum Partners، مثمناً دورهم الكبير في دعم مسيرة اللاعبين وتعزيز الطموحات الرياضية.



وأكد الاتحاد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكامل الجهود بين اللاعبين والجهاز الفني والداعمين من مؤسسات وطنية، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون لمواصلة مسيرة التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.