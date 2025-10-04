رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، جناح المملكة الأردنية الهاشمية المشارك في فعاليات معرض "تراثنا" في نسخته السابعة، والذي انطلق اليوم تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

اضافة اعلان