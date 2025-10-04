رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة

وحضر افتتاح المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين وممثلي الجهات المعنية وشركاء التنمية والخبراء في مجال الحرف التراثية.
