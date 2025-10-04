السبت 2025-10-04 10:36 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 04-10-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد باتجاه طريق اربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً و حتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية 300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

فلسطين نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة

الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة

أخبار محلية الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة

رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة

أخبار محلية رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الطفيلة

أخبار محلية انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة إعمار الطفيلة

أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى". وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بإيضاحات حول تلك التصريحات، في ظل ما تعكسه من إثارة لعدم

عربي ودولي مصر تستضيف الاثنين وفدين من حركة حماس وإسرائيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس عن ترامب: إسرائيل أضاعت الدعم الدولي بسبب الحرب وأنا سأعيده



 
 





الأكثر مشاهدة