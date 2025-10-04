مباحثات غير مباشرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني في القاهرة الأحد

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، السبت، أن هناك مباحثات غير مباشرة بمصر ستنطلق غدًا بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني.

