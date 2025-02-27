افتتاح الصيدلية التشبيهية التجميلية لتدريب الطلبة بالهاشمية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، الصيدلية التشبيهية التجميلية بكلية العلوم الصيدلانية، التي تهدف إلى تدريب الطلبة وإعدادهم لسوق العمل من خلال ربط التعلم بالممارسة العملية.

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وتعتبر هذه الصيدلية الخطوة الأولى في استحداث مسار الصيدلة الصناعية والتجميلية، مما يسهم في توفير كفاءات مؤهلة تلبية لمتطلبات العصر.