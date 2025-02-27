افتتاح الصيدلية التشبيهية التجميلية لتدريب الطلبة بالهاشمية

وتعتبر هذه الصيدلية الخطوة الأولى في استحداث مسار الصيدلة الصناعية والتجميلية، مما يسهم في توفير كفاءات مؤهلة تلبية لمتطلبات العصر.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات الأكاديمية والصحية، ومنهم نقيب الصيادلة الدكتورة وصال الهقيش.
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