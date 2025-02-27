 
الخميس 2025-02-27 08:30 م
 

افتتاح الصيدلية التشبيهية التجميلية لتدريب الطلبة بالهاشمية

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الخميس، 27-02-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، الصيدلية التشبيهية التجميلية بكلية العلوم الصيدلانية، التي تهدف إلى تدريب الطلبة وإعدادهم لسوق العمل من خلال ربط التعلم بالممارسة العملية.

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وتعتبر هذه الصيدلية الخطوة الأولى في استحداث مسار الصيدلة الصناعية والتجميلية، مما يسهم في توفير كفاءات مؤهلة تلبية لمتطلبات العصر.


حضر الافتتاح عدد من الشخصيات الأكاديمية والصحية، ومنهم نقيب الصيادلة الدكتورة وصال الهقيش.

 
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