السبت 2025-10-11 07:28 م
 

افتتاح سمبوزيوم طواحين جرش للفنون التشكيلية

جرش
 
السبت، 11-10-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير ثقافة محافظة جرش الدكتور عقلة القادري اليوم السبت في موقع الطواحين، "سمبوزيوم طواحين جرش للفنون التشكيلية" ضمن فعاليات لواء المعراض مدينة الثقافة الأردنية لعام 2025.

وبين القادري أن السمبوزيوم يهدف إلى إبراز هوية الفنون التشكيلية وتسليط الضوء على الإبداع الفني بمختلف مدارسه واتجاهاته من خلال أعمال الفنانين المشاركين الذين يستلهم كل منهم لوحاته من ذاكرته وتجربته الخاصة في إطار يجمع بين الأصالة والتجديد.

 
 
