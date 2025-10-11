افتتاح سمبوزيوم طواحين جرش للفنون التشكيلية

الوكيل الإخباري- افتتح مدير ثقافة محافظة جرش الدكتور عقلة القادري اليوم السبت في موقع الطواحين، "سمبوزيوم طواحين جرش للفنون التشكيلية" ضمن فعاليات لواء المعراض مدينة الثقافة الأردنية لعام 2025.

اضافة اعلان