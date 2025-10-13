حماس تنشر أسماء 20 محتجزا إسرائيليا سيجري إطلاق سراحهم

07:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749641 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نشرت حركة (حماس) صباحَ الاثنين أسماءَ 20 محتجزًا من الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. اضافة اعلان





ونقلت "رويترز" عن مسؤولٍ مشاركٍ في عملية إطلاق سراح المحتجزين أن قوافلَ اللجنةِ الدوليةِ للصليب الأحمر في غزة تتحرّك إلى مواقعَ اصطحابِ المحتجزين الإسرائيليين.



وأضافت أن أسرى فلسطينيين يستقلّون حافلاتٍ في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج المتوقع عنهم.



وذكرت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليةٌ أن عملية إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة ستبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (05:00 بتوقيت غرينتش) من محور نتساريم، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا في خان يونس في غزة.



ونقلت هيئةُ البثِّ الإسرائيلية أنباءً تفيد بأن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم على ثلاث مراحلَ متتاليةٍ عند نقاطٍ محددةٍ داخل قطاع غزة.



واعتبر رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطابٍ، أن العودة المرتقبة للمحتجزين في قطاع غزة ستشكّل "حدثًا تاريخيًا"، قائلًا: "لقد أنجزنا معًا انتصاراتٍ هائلةً أدهشت العالم كله، وأريد أن أقول لكم: في أي مكانٍ قاتلنا فيه أحرزنا نصرًا، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنتهِ".



تنصّ الخطةُ التي وضعها ترامب لوقف الحرب على الإفراج عن المحتجزين الـ47 المتبقّين في غزة من أصل 251 خُطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبينهم عشرون تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافةً إلى رفاتِ محتجزٍ في العام 2014.



في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، و1,700 أسيرٍ من سكان غزة احتُجزوا منذ اندلاع الحرب.