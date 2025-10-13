النفط عالميا يصعد 1% بعد خسائر حادة

08:00 ص

استردت أسعار النفط بعض المكاسب الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أشهر في الجلسة السابقة حيث يأمل المستثمرون في أن تؤدي المحادثات المحتملة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين إلى تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.





وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.39%، لتصل إلى 63.60 دولارا للبرميل بحلول بعد أن انخفضت عند التسوية 3.82% الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من أيار.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.48% إلى 59.77 دولارا للبرميل، بعد أن نزل 4.24% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من أيار.



وكانت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد اشتعلت الأسبوع الماضي بعد أن وسعت الصين قيودها على صادراتها من المواد الأرضية النادرة مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرد الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض ضوابط جديدة على تصدير "أي وجميع البرمجيات المهمة" بحلول أول تشرين الثاني.