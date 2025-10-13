ترامب يلقي خطابا اليوم أمام الكنيست الإسرائيلي

ويلقي ترامب، الاثنين، خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل توجهه إلى مصر ليرأس "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ، في الوقت الذي تستعد فيه حماس لإطلاق سراح المحتجزين المتبقّين لديها بعد عامين من الاحتجاز.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، في ردٍّ على سؤالٍ عمّا إذا كان واثقًا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس: "الحرب انتهت. حسنًا؟ هل فهمتم ذلك؟"، معربًا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار "سيصمد".
