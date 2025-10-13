أكسيوس عن ترامب: من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني قمة شرم الشيخ

07:52 ص

الوكيل الإخباري- نقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله، إنه من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة شرم الشيخ، فيما قال: "لا أعرف سبب عدم توقّع حضور نتنياهو لقمة شرم الشيخ".





وأضاف ترامب، وفق ما نقل "أكسيوس": "اتفاق غزة قد يكون أعظم إنجازاتي".



وتابع: "حماس أصبحت أكثر استعدادًا للتوصل إلى تسوية بعد إضعاف داعميها الإيرانيين".