أكسيوس عن ترامب: من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني قمة شرم الشيخ

الإثنين، 13-10-2025 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله، إنه من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة شرم الشيخ، فيما قال: "لا أعرف سبب عدم توقّع حضور نتنياهو لقمة شرم الشيخ".اضافة اعلان


وأضاف ترامب، وفق ما نقل "أكسيوس": "اتفاق غزة قد يكون أعظم إنجازاتي".

وتابع: "حماس أصبحت أكثر استعدادًا للتوصل إلى تسوية بعد إضعاف داعميها الإيرانيين".
 
 
