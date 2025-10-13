أكسيوس عن ترامب: من الجيد أن يحضر الرئيس الفلسطيني قمة شرم الشيخ

وأضاف ترامب، وفق ما نقل "أكسيوس": "اتفاق غزة قد يكون أعظم إنجازاتي".
وتابع: "حماس أصبحت أكثر استعدادًا للتوصل إلى تسوية بعد إضعاف داعميها الإيرانيين".
