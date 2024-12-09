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افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي

أمانة عمان الكبرى - أرشيفية
أمانة عمان الكبرى
الإثنين، 09-12-2024 01:36 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي والمعرض الصحي الذي أقيم على هامش افتتاح العيادة.

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وقال نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، خلال افتتاحه العيادة مندوبا عن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، بحضور مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، إن افتتاح العيادة وهي الرابعة ضمن مرافق أمانة عمان، يعكس التزامنا بتوفير بيئة داعمة تسهم في تعزيز الصحة العامة من خلال تقديم فرصة للتخلص من عادة التدخين الضارة التي تنسجم مع طموحنا في بناء مدينة تكون فيها الصحة أولوية للجميع.


وأضاف، إن العيادة تهدف إلى تقديم استشارات وعلاجات مجانية لموظفي الأمانة ومراجع مبنى الدوائر للإقلاع عن التدخين، إضافة الى تقديم النصائح الطبية لمساعدتهم على التخلص من عادة التدخين الضارة وبما ينعكس إيجابا على حياتهم.

 
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