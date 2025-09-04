افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية

الوكيل الإخباري- افتتحت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية، والذي يعقد تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين تحت عنوان "التصدي للأمراض غير السارية".

ودعت سمو الأميرة منى الحسين، الرئيسة الفخرية للرابطة العالمية للزهايمر، في كلمة مسجلة لها في افتتاح المؤتمر، المجتمع المحلي والدولي إلى التكاتف خلال شهر أيلول، شهر الزهايمر العالمي، لتعزيز الوعي والتضامن مع المصابين بالخرف وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم.



وأكدت سموها أن آلاف المشاركين حول العالم سينخرطون في فعاليات متنوعة تشمل مسيرات الذاكرة، وعروض الأفلام، وسباقات التوعية، إضافة إلى ندوات وجلسات حوارية، وذلك بهدف رفع مستوى المعرفة وتشجيع الحوار حول مرض الزهايمر.



وأشارت سمو الأميرة منى إلى أن العديد من المعالم الوطنية البارزة في مختلف دول العالم ستضاء خلال هذا الشهر في رسالة تضامن إنسانية، تعكس الدعم والاحترام لملايين المصابين بالخرف، وتسلّط الضوء على قضيتهم أمام الرأي العام العالمي.



وشددت سموها على أن "الأشخاص المصابين بالخرف يستحقون أن يُعاملوا بالكرامة والاحترام، وأن يُنظر إليهم كأفراد لهم قيمتهم"، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بتعزيز ثقافة الشمولية وتقاسم المعرفة والخبرات بما يسهم في تحسين نوعية حياتهم.



ودعت الجميع إلى الانضمام إلى الحملة الدولية لهذا العام، والمشاركة في جهود التوعية والتعليم، وكسر الوصمة المرتبطة بالمرض، قائلة "لنبدأ جميعاً بخطوة بسيطة هي طرح الأسئلة عن الخرف والزهايمر، فالسؤال بداية الطريق نحو فهم أعمق وتغيير حقيقي".



ونقلت مندوبة سمو الأميرة منى الحسين، الدكتورة رويدة المعايطة، تحيات سمو الأميرة للمشاركين في المؤتمر، مشيرة أن سموها توجهت بكلمات مؤثرة لنحو 192 وزير صحة حول العالم ومهتمة بكثير من الأمراض غير السارية والخدمات الصحية.



وقالت إن برنامج المؤتمر شامل ويأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد للأمراض السارية وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.



وأشادت بالدور الذي تقوم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، والدور الذي تقوم به الخدمات الطبية في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.



من جانبه، قال نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، إن المؤتمر منصة علمية وبحثية لتبادل الآراء والنقاشات حول أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأمراض غير السارية وسبل التصدي للارتفاع المتزايد في حجم الأمراض غير السارية وآثارها الوخيمة على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقوية أواصر التعاون بين كافة الجهات المعنية في مجال الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها لتهيئة بيئة مواتية من أجل تيسير أنماط الحياة والخيارات الصحية وتقوية القدرات الوطنية في جميع الجوانب المرتبطة بالوقاية من هذه الأمراض ومكافحتها.



ودعا الخشاشنة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الأمراض المزمنة غير السارية، كأولوية يتعين تنفيذها على مستوى المملكة من خلال تفعيل الدراسات والبرام ج المعتمدة والداعمة لاستراتيجيات الحد منها.

وقالت رئيسة الجمعية والمؤتمر الدكتورة سهى الغول، إننا نقف طويلا أمام تاريخ سمو الأميرة منى الحسين الحافل بالعطاء فيما يخدم الإنسانية والقطاع الطبي، لافتة إلى دور سموها الملهم برئاستها الفخرية للرابطة العالمية للزهايمر وجهودها التي كانت حافزا لتخصيص اليوم الثالث للمؤتمر لتسليط الضوء على المستجدات العلمية و كيفية دعم المرضى و أهاليهم.



وأشارت إلى أن المؤتمر يتضمن أكثر من 20 جلسة تستعرض دور الأطباء والطبيبات الأردنيين في التصدي للأمراض المزمنة من خلال محاضرات وورش عمل.



وبينت أن المؤتمر يتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأطفال، وأن اليوم الثاني المؤتمر يعقد بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان من خلال ورشة تجمع أطباء من كافة الدول العربية، على أمل أن يتم إطلاق مبادرة على مستوى الإقليم.



وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، إن الأمراض غير السارية، والتي تضم أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، تعتبر المسؤول الأول عن المرض والوفيات على مستوى العالم، وتتسبب بأكثر من 70% من مجموع الوفيات في العالم.



ودعت الدكتورة ابتهال الفاضل مؤسسة ورئيسة التحالف الإقليمي للأمراض غير السارية إقليم شرق المتوسط، إلى التصدي للصناعات الضارة بصحة الإنسان والوقاية من الأمراض غير السارية، ومحاربة عوامل الخطورة.



وتحدثت المهندسة مريان قاسم نيابة عن مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر، وعن تجربتها مع المصابين بالمرض.



وفي نهاية حفل افتتاح المؤتمر تم تكريم عدد من المختصين أصحاب الخبرات في مجال الأمراض غير السارية.