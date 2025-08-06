افتتاح مؤتمر "الخدمات الاجتماعية التنموية" في عجلون

08:10 م

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الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، مندوباً عن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمر إطلاق الخدمات الاجتماعية التنموية والتوسع الرقمي والإعلامي في المجتمعات الريفية، الذي نظمه مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة وإذاعة "صوت عجلون" في كلية عجلون الجامعية. اضافة اعلان





وقال النوايسة إن البرامج التي ينفذها مركز "وسطاء التغيير"، بالتعاون مع "صوت عجلون"، تأتي لتعزيز رسالة العمل الإعلامي، مبيناً أن هذه مبادرات نوعية ترسّخ نهج الشراكة المجتمعية وتمنح المناطق الريفية حقها في الوصول إلى أدوات التمكين والمعرفة والتنمية، وهي نشاطات تُعد استثماراً في الإنسان وتشكل رافعة حقيقية للتنمية المتكاملة.



وأشار إلى أهمية دور الإذاعات المرخّصة في نشر الوعي وتقديم المحتوى الإعلامي الموثوق الذي يسهم في دعم المجتمع وتطويره وتعزيز التعددية الإعلامية، مؤكداً أن هذه المبادرات تندرج ضمن أولويات الوزارة في تحقيق رؤية التحديث الشامل.



ودعا جميع الشركاء من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم مثل هذه المبادرات، حيث إن استدامة العمل المجتمعي الهادف تتطلب التزاماً مستمراً من جميع الأطراف، لأن التنمية الحقيقية لا تكون بالقرارات فقط، بل بالمشاركة الفعلية في الميدان.



من جهته، بيّن عميد الكلية، الدكتور الربضي، أن لدى الكلية إيماناً راسخاً بأن مؤسساتنا التعليمية هي الحاضنة الأولى لتحقيق الرؤى الوطنية، مشيراً إلى أن دور الكلية ممتد خارج أسوارها ليشمل شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني.



وأشار إلى أن الكلية بصدد إطلاق مبادرات للتأهيل لسوق العمل وبناء القدرات، تجسّد جوهر التوجيهات الملكية في الاستثمار بالإنسان وتمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.



بدوره، قال رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، إنه في إطار الرؤية المشتركة لتمكين الشباب وبناء قدراتهم في مجال الإعلام والتنمية المستدامة، فقد أطلق المركز سلسلة من برامج الزمالة والتدريب، مشيراً إلى أن هذه البرامج تنبثق من أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية المحلية وتعزيز أدوارهم في الإعلام المجتمعي وصناعة التغيير الاجتماعي.



وبيّن أن الدور الريادي الذي يقوم به المركز في العديد من البرامج والفعاليات التنموية والخدمية وقطاع الإدارة المحلية، ينعكس إيجاباً على الواقع في محافظة عجلون.



وقالت مدير عام مركز "وسطاء التغيير"، ناديا الربضي، إن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان أولاً، من خلال تمكين المجتمعات الريفية لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة الوطن نحو المستقبل، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتنموية، والتوسع في الإعلام الرقمي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتواصل والمعرفة وبناء القدرات محلياً ووطنياً.



وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية حول عرض أوراق سياسات لقطاعي التعليم والعمل ضمن مشروع "مساحة ريف"، إضافة إلى التعريف بالخدمات الاجتماعية التي يقدمها مركز وسطاء التغيير وإذاعة صوت عجلون.