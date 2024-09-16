 
الإثنين 2024-09-16 05:55 م
 
 

افتتاح محطة ترخيص تعمل حتى الـ8 مساء على "الصحراوي"

أرشيفية
ارشيفية
الإثنين، 16-09-2024 03:30 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي في منطقة القطرانه على الطريق الصحراوي

وستباشر محطة الترخيص عملها ابتداء من يوم غد الثلاثاء من داخل ساحة مديرية زراعة القطرانه / الطريق الصحراوي .

اضافة اعلان

 

المحطة ستقدم خدماتها من الساعة الثالثة عصرا ولغاية الثامنة مساءا ابتداءً من يوم غد الثلاثاء. 

وتقدم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة لمستخدمي الطريق الصحراوي والقاطنين بالمنطقة باستثناء الفحص العملي والنظري  .

وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لشركات التأمين، ومديرية زراعة القطرانه.

ويأتي افتتاح المحطة كثالث محطة ترخيص  بعد ساعات الدوام الرسمي بعد محطة عمان / غمدان وطرق اربد عمان / جامعة فيلادلفيا استمرار وامتدادا لتطوير الخدمة  المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم  . 

يشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من : خدمة الترخيص من مركبتك ، فحص فني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية  .

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الإفتاء: حرمة خلط قراءة القرآن بالألحان والموسيقى

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفع تعداد جيشها إلى 1.5 مليون جندي

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

عادل بن عبد الرحمن العسومي

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يستنكر محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

الملك وولي العهد

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

الأونروا

فلسطين الأونروا: نواجه تحديا لتزويد أطفال غزة بجرعة ثانية ضد الشلل

العيسوي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب عشيرة الدباس



 


الأكثر مشاهدة