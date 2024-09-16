افتتاح محطة ترخيص تعمل حتى الـ8 مساء على "الصحراوي"

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي في منطقة القطرانه على الطريق الصحراوي



وستباشر محطة الترخيص عملها ابتداء من يوم غد الثلاثاء من داخل ساحة مديرية زراعة القطرانه / الطريق الصحراوي .

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