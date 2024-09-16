افتتاح محطة ترخيص تعمل حتى الـ8 مساء على "الصحراوي"

وستباشر محطة الترخيص عملها ابتداء من يوم غد الثلاثاء من داخل ساحة مديرية زراعة القطرانه / الطريق الصحراوي .
وتقدم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة لمستخدمي الطريق الصحراوي والقاطنين بالمنطقة باستثناء الفحص العملي والنظري .
وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لشركات التأمين، ومديرية زراعة القطرانه.
ويأتي افتتاح المحطة كثالث محطة ترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي بعد محطة عمان / غمدان وطرق اربد عمان / جامعة فيلادلفيا استمرار وامتدادا لتطوير الخدمة المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم .
يشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من : خدمة الترخيص من مركبتك ، فحص فني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية .
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