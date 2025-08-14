فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط

دبلوم الاسعاف الفوري، ودبلوم الوقاية والسلامة العامة، ودبلوم تقنيات المواد الخطرة، ودبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ
يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من اليوم الخميس ١٤ / ٨ / ٢٠٢٥م ولغاية يوم الأحد ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م
