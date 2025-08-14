فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الأمن العام / مديرية شؤون الأفراد - مركز تجنيد الأمن العام- عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور لحساب كلية الدفاع المدني، من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة، من خريجي هذا العام ٢٠٢٥م للفرع العلمي ناجح فقط، لإشراكهم بالبرامج التالية:

