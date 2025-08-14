الخميس 2025-08-14 09:45 م
 

ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية

أرشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات المزار الشمالي، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مديرية زراعة لواء المزار الشمالي، ندوة حول التعريف بصندوق المخاطر الزراعية.

وحاضر بالندوة، رئيس قسم التدريب في إدارة المخاطر بوزارة الزراعة المهندس علي الخرابشة، والذي قدم شرحاً حول المخاطر التي تتعرض لها المنتجات الزراعية وطرق تعويض المزارعين، مبيناً حقوقهم وآلية التقديم لطلب التعويضات عن الخسائر الزراعية.


وعرض المهندس الخرابشة المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المنتجات الزراعية، والتي تشمل التغيرات المناخية، والآفات الزراعية، والأمراض النباتية، مبيناً أن الدراسات أوضحت أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تقلبات حادة في درجات الحرارة، مما يؤثر سلباً على المحاصيل، و انتشار الآفات والأمراض ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الإنتاج، مما ينعكس سلباً على دخل المزارعين.

 
 
