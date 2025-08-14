ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية

وحاضر بالندوة، رئيس قسم التدريب في إدارة المخاطر بوزارة الزراعة المهندس علي الخرابشة، والذي قدم شرحاً حول المخاطر التي تتعرض لها المنتجات الزراعية وطرق تعويض المزارعين، مبيناً حقوقهم وآلية التقديم لطلب التعويضات عن الخسائر الزراعية.
وعرض المهندس الخرابشة المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المنتجات الزراعية، والتي تشمل التغيرات المناخية، والآفات الزراعية، والأمراض النباتية، مبيناً أن الدراسات أوضحت أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تقلبات حادة في درجات الحرارة، مما يؤثر سلباً على المحاصيل، و انتشار الآفات والأمراض ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الإنتاج، مما ينعكس سلباً على دخل المزارعين.
