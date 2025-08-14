ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية

الوكيل الإخباري- نظم مركز شابات المزار الشمالي، اليوم الخميس، وبالتعاون مع مديرية زراعة لواء المزار الشمالي، ندوة حول التعريف بصندوق المخاطر الزراعية.

وحاضر بالندوة، رئيس قسم التدريب في إدارة المخاطر بوزارة الزراعة المهندس علي الخرابشة، والذي قدم شرحاً حول المخاطر التي تتعرض لها المنتجات الزراعية وطرق تعويض المزارعين، مبيناً حقوقهم وآلية التقديم لطلب التعويضات عن الخسائر الزراعية.