الخميس 2025-08-14 11:47 م
 

القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهدوها نفذوا صباح أمس الأربعاء كميناً مركباً استهدف قوة من جنود الاحتلال في منطقة أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.اضافة اعلان


وأوضحت الكتائب في بيانها أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة من نوع "TBG"، وأطلقوا نيران الأسلحة الرشاشة نحو قناص تمركز داخل منزل آخر. كما فجّر المقاومون عبوتين ناسفتين داخل قمرة قيادة ناقلتي جند إسرائيليتين، فيما تم استهداف ناقلة جند من طراز "نمر" بقذيفة "الياسين 105".

وخلال انسحاب المقاتلين من موقع العملية، تم استهداف منزلين كان جنود الاحتلال يتحصنون بداخلهما بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105".

وأكدت الكتائب أن العملية أوقعت في صفوف قوات الاحتلال قتلى وجرحى .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية

عربي ودولي حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية

ل

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية

ارشيفية

فلسطين القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

ن

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء

وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

عربي ودولي وزيرة فرنسية سابقة تهاجم الجزائريين بعبارات عنصرية

ا

عربي ودولي ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع

زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون

رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

عربي ودولي رئيس دولة الإمارات وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية



 
 





الأكثر مشاهدة