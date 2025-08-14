القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

وأوضحت الكتائب في بيانها أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة من نوع "TBG"، وأطلقوا نيران الأسلحة الرشاشة نحو قناص تمركز داخل منزل آخر. كما فجّر المقاومون عبوتين ناسفتين داخل قمرة قيادة ناقلتي جند إسرائيليتين، فيما تم استهداف ناقلة جند من طراز "نمر" بقذيفة "الياسين 105".
وخلال انسحاب المقاتلين من موقع العملية، تم استهداف منزلين كان جنود الاحتلال يتحصنون بداخلهما بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105".
وأكدت الكتائب أن العملية أوقعت في صفوف قوات الاحتلال قتلى وجرحى .
