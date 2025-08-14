القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال

11:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742352 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهدوها نفذوا صباح أمس الأربعاء كميناً مركباً استهدف قوة من جنود الاحتلال في منطقة أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود. اضافة اعلان





وأوضحت الكتائب في بيانها أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة من نوع "TBG"، وأطلقوا نيران الأسلحة الرشاشة نحو قناص تمركز داخل منزل آخر. كما فجّر المقاومون عبوتين ناسفتين داخل قمرة قيادة ناقلتي جند إسرائيليتين، فيما تم استهداف ناقلة جند من طراز "نمر" بقذيفة "الياسين 105".



وخلال انسحاب المقاتلين من موقع العملية، تم استهداف منزلين كان جنود الاحتلال يتحصنون بداخلهما بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105".



وأكدت الكتائب أن العملية أوقعت في صفوف قوات الاحتلال قتلى وجرحى .



