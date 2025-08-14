الخميس 2025-08-14 11:47 م
 

حرائق الساحل السوري تلتهم مساحات حراجية واسعة في اللاذقية

الخميس، 14-08-2025 11:36 م
الوكيل الإخباري-   التهمت الحرائق المندلعة في مدينة اللاذقية على الساحل السوري مساحات حراجية كبيرة في صلنفة وكسب.اضافة اعلان


وقال مدير الطوارئ والكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال: "فرقنا تتعامل مع عدة حرائق في الساحل وسط صعوبات كبيرة".

وأضاف: "فرق الدفاع المدني تعمل على إجلاء المدنيين من المزارع القريبة من الحرائق".

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تغريدة عبر منصة "X": "استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء لـ 30 حريقا في عموم سوريا، بينها 10 حرائق حراجية كبيرة، تمت السيطرة على 6 منها بشكل كامل، في كل من غابات الشحرورة والسلورة في جبل التركمان باللاذقية، ومنطقة مشتى الحلو والعنازة ودريكيش في طرطوس، ومنطقة الحواش غربي حمص".

وأضاف: "تواصل الفرق عمليات الإخماد في 4 حرائق أخرى في منطقة عناب ومنطقة رأس الشعرة وبيت ياشوط بريف حماة، واليمضية ودير ماما بريف اللاذقية، بدعم ومساندة بارزة من الأهالي وسط ظروف ميدانية صعبة، فيما كانت باقي الحرائق في سيارات ومنازل ومعامل ومحلات تجارية".

وختم قائلا: "بدأ صباح اليوم الخميس 14 آب الطيران المروحي التابع لوزارة الدفاع في المشاركة في عمليات الإخماد في ريف حماة".

