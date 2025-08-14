زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون

وقال مدير مديرية زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، إن الفترة الحالية حساسة في نمو ثمار شجر الزيتون، خاصة بنمو لب الثمرة، وتكون الزيت لثمار شجرة الزيتون.
وبين، أنه من الضروري ري أشجار الزيتون ريًا تكميليًا، بكافة السبل والوسائل المتاحة بهدف استقرار الإنتاج وتخفيض الإجهاد الحراري للشجرة.
وأوضح، أنه ولضمان الاستفادة من المياه يجب أن يكون الري في فترة المساء، ليضمن زيادة النمو الخضري للأشجار، ونسبة عقد الثمار وتقليل تساقطها وزيادة وزنها وتحسين جودتها ونضارتها.
وبحسب الخصاونة، فإن المساحات المزرعة بأشجار الزيتون في لواء الكورة تزيد عن 30 ألف دونم من ضمنها مساحات من أشجار الزيتون الرومي المعمرة، بالإضافة لوجود عددٍ من معاصر الزيتون الحجرية القديمة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية
-
ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية
-
ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية
-
"ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو
-
نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور
-
اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب حرثا
-
مديرة زراعة جرش: دعم المشاريع الإنتاجية ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي
-
السماح للأردنيين الحاصلين على "التوجيهي الأجنبي" في سنوات سابقة التقدم للقبول الموحد