الخميس 2025-08-14 11:47 م
 

زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون
الخميس، 14-08-2025 10:55 م
الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد، المزارعين بضرورة ري أشجار الزيتون ريًا تكميليًا، نظرًا لتأثر المملكة بموجة حارة.اضافة اعلان


وقال مدير مديرية زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، إن الفترة الحالية حساسة في نمو ثمار شجر الزيتون، خاصة بنمو لب الثمرة، وتكون الزيت لثمار شجرة الزيتون.

وبين، أنه من الضروري ري أشجار الزيتون ريًا تكميليًا، بكافة السبل والوسائل المتاحة بهدف استقرار الإنتاج وتخفيض الإجهاد الحراري للشجرة.

وأوضح، أنه ولضمان الاستفادة من المياه يجب أن يكون الري في فترة المساء، ليضمن زيادة النمو الخضري للأشجار، ونسبة عقد الثمار وتقليل تساقطها وزيادة وزنها وتحسين جودتها ونضارتها.

وبحسب الخصاونة، فإن المساحات المزرعة بأشجار الزيتون في لواء الكورة تزيد عن 30 ألف دونم من ضمنها مساحات من أشجار الزيتون الرومي المعمرة، بالإضافة لوجود عددٍ من معاصر الزيتون الحجرية القديمة.
 
 
