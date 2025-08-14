نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور

الوكيل الإخباري- استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، في قصر بسمان الزاهر، أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للسنة الدراسية 2024-2025، وهنأهم على تفوقهم.

