الخميس 2025-08-14 09:44 م
 

نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور

ل
جانب من الاستقبال
 
الخميس، 14-08-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، في قصر بسمان الزاهر، أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للسنة الدراسية 2024-2025، وهنأهم على تفوقهم.

اضافة اعلان

 


Image1_820251420263931701133.jpg
Image2_820251420263931701133.jpg

Image1_8202514202916625911761.jpg
Image4_820251420263931701133.jpg 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الطقس تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الخميس وأين سُجلت

ا

أخبار محلية ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية

ا

عربي ودولي الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"

ا

أخبار محلية ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية

ل

أسواق ومال الدولار ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين بارتفاع 0.5%

ت

أخبار محلية "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو

ل

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ل

أخبار محلية نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور



 
 





الأكثر مشاهدة