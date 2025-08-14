وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخالدية العربي

11:50 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742355 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الخالدية العربي بحضور رسمي وشعبي . اضافة اعلان





واكد الرواشدة، إنشاء منصة تحمل اسم (تراثي) وتهدف إلى توثيق وتسجيل تراثنا المادي وغير المادي، داعيًا إلى حماية التراث من خلال إنشاء غرف متحفية في كل قرية ومدينة ومنطقة والتي من شأنها أن تنقل تراثنا الحضاري للأجيال.



وقال، إن الشعر النبطي وقيم البادية تحظى باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد من خلال رعايته للمهرجان العربي الذي يقام دوريًا في وادي رم باسم "سباق الهجن"، وتقام في إطار المهرجان "مسابقة الشعر النبطي".



وأكد الرواشدة، أهمية هذا المهرجان وتواصله لنحو ثلاثة عقود من الزمان بمشاركة عربية واسعة ومحافظته على نوع هذا الإبداع في واحد من حقول الأدب التراثي الذي نعتز به والذي شكل حافظة لقيم البادية وتقاليدها ومعارفها وقيمها وتفاصيل معاشها، وعلاقتها بالمكان والإنسان، مشيرًا إلى دور الشعراء في المحافظة على تراث هذا الفن الشعري العريق، وتغذيته بموضوعات وجماليات جديدة تواكب الحداثة، دون أن تمس روح الشعر وتقاليده التي تنبع من قلب المكان وتعكس ثقافة الإنسان.



وقال الشيخ محمد فلاح العطين في كلمة المجتمع المحلي، إن مهرجان الخالدية يشكل رمزًا للشعر النبطي في الأردن من خلال استمراره وتألقه خلال السنوات الماضية، لافتًا أنه شكل رافدًا قويًا للحركة الثقافية في المملكة .



وبينت رئيسة جمعية اتحاد المرأة في الخالدية فصل الخالدي، أن الجمعية تشارك في المهرجان من خلال معرض الحياة الشعبية وعرض للأدوات التراثية التي استخدمها الآباء والأجداد حفاظًا على هويتنا الوطنية الأصيلة ويجسد حياة البادية بتفاصيلها إلى جانب عرض وتسويق مشاريع النساء الإنتاجية والحرفية والغذائية دعمًا لاستقلال المرأة وتمكينها اقتصاديًا.



واشتملت فعاليات اليوم الأول للمهرجان على افتتاح معرض الحياة الشعبية وقراءات شعرية للشاعر احمد الدودلي من السعودية والشعراء ماهر الخالدي وفايزة النعيمي وماجد العنزي ومحمد عايد الخالدي وأنور الهقيش الصخري من الأردن، إضافة إلى عرض فلكلوري لفرقة بلعما للثقافة والتراث والفنون وفرقة المغير راحوب لإحياء التراث الأردني.

