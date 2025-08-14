رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية

وأكد المناصير، أهمية استكمال مراحل العمل في المدينة لما تمثله من إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في المحافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة لفرق العمل القائمة على المشروع الذين يسيرون وفق خطة منهجية متكاملة ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.
كما وأكد المناصير أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لضمان إنجازه بالشكل الأمثل وصولاً إلى تقديم الخدمة المثلى لشباب الكرك.
وشملت الزيارة، جولة ميدانية للاطلاع على سير العمل في المشروع، والوقوف على مراحل التنفيذ الحالية، وبحث الاحتياجات اللازمة لاستكماله وفق الخطط المقررة.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون
-
ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية
-
ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية
-
"ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو
-
نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور
-
اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب حرثا
-
مديرة زراعة جرش: دعم المشاريع الإنتاجية ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي
-
السماح للأردنيين الحاصلين على "التوجيهي الأجنبي" في سنوات سابقة التقدم للقبول الموحد