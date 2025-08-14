رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير يرافقه مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين اليوم الخميس نواة المدينة الرياضية الواقعة في بلدة زحوم وسط محافظة الكرك.

اضافة اعلان



وأكد المناصير، أهمية استكمال مراحل العمل في المدينة لما تمثله من إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في المحافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة لفرق العمل القائمة على المشروع الذين يسيرون وفق خطة منهجية متكاملة ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.



كما وأكد المناصير أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لضمان إنجازه بالشكل الأمثل وصولاً إلى تقديم الخدمة المثلى لشباب الكرك.