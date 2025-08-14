الخميس 2025-08-14 11:47 م
 

رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية

جانب من الزيارة التفقدية
 
الخميس، 14-08-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير يرافقه مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين اليوم الخميس نواة المدينة الرياضية الواقعة في بلدة زحوم وسط محافظة الكرك.

وأكد المناصير، أهمية استكمال مراحل العمل في المدينة لما تمثله من إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في المحافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة لفرق العمل القائمة على المشروع الذين يسيرون وفق خطة منهجية متكاملة ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.


كما وأكد المناصير أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لضمان إنجازه بالشكل الأمثل وصولاً إلى تقديم الخدمة المثلى لشباب الكرك.


وشملت الزيارة، جولة ميدانية للاطلاع على سير العمل في المشروع، والوقوف على مراحل التنفيذ الحالية، وبحث الاحتياجات اللازمة لاستكماله وفق الخطط المقررة.

 
 
