"ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو

وذكر الملتقى في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن تصريحات نتنياهو تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة الدول وحق الشعوب العربية في أرضها وتاريخها.
وأعرب الملتقى عن استنكاره للغطرسة الإسرائيلية ولتصريحات نتنياهو العنصرية، مشيرًا إلى نوايا دولة الاحتلال التوسعية والاستيطانية.
وأكد الملتقى، أنه يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ويؤكد أن الأردن سيظل سدًا منيعًا أمام أي تهديد لسيادته واستقراره.
وقال، إن الأردن سيظل درعًا حاميًا للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
