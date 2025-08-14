"ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو

الوكيل الإخباري- أدان ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تسعى إلى ضم أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة ومصر.

وذكر الملتقى في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن تصريحات نتنياهو تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة الدول وحق الشعوب العربية في أرضها وتاريخها.



وأعرب الملتقى عن استنكاره للغطرسة الإسرائيلية ولتصريحات نتنياهو العنصرية، مشيرًا إلى نوايا دولة الاحتلال التوسعية والاستيطانية.



وأكد الملتقى، أنه يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ويؤكد أن الأردن سيظل سدًا منيعًا أمام أي تهديد لسيادته واستقراره.