ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية

وقدمت الدكتورة جمانة أبو زايد شرحاً مفصلاً حول المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية التي قد يتعرض لها المستخدمون، مع التركيز على أهمية معرفة هذه التهديدات للتصدي لها بفاعلية، كما تم التطرق إلى أفضل الممارسات الأمنية الواجب اتباعها عند الاتصال بشبكة الإنترنت، بهدف حماية البيانات الشخصية والمعلومات .
وتضمنت الورشة التي حضرها رئيس وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة الدكتور عصام الكساسبة، ومديرو ورؤساء أقسام الرقابة والعاملين في وحدة الرقابة، تعريفاً بمهام المركز الوطني للأمن السيبراني وأدواره المختلفة، بالإضافة إلى استعراض مشاريعه الرئيسية والمبادرات التي ينفذها لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى المملكة.
وعرضت أمثلة عملية وحقيقية لحوادث سيبرانية وشرح آليات التعامل معها، بهدف منح المشاركين فهماً عملياً وتطبيقياً لكيفية مواجهة هذه التهديدات.
وأكد المركز خلال الورشة على أهمية الوعي السيبراني، مشدداً على أن المعرفة والإجراءات الوقائية تعد خط الدفاع الأول ضد المخاطر الرقمية، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بالممارسات الآمنة عند استخدام الإنترنت.
