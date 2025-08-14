الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية تبدأ دوامها الأحد

وشدد الناطق باسم الوزارة، محمود حياصات على ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يُنشر عبر صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح
وبحسب التقويم المدرسي، يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب 2025، فيما يتم تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و21 آب 2025، حيث تنظم المدارس فرقًا طلابية وكشفية تطوعية للمساعدة في تسليم الكتب وإرشاد الطلبة الجدد.
ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 24 آب 2025.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
-
فتح باب التجنيد في مديرية الامن العام اليوم - رابط
-
الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق
-
"الهاشمية" و"اليرموك" تعززان التعاون الدولي وتطوير التعليم التقني والرقمي
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي
-
نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط
-
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية
-
"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"