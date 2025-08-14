الخميس 2025-08-14 08:50 ص
 

الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية تبدأ دوامها الأحد

وزارة التربية والتعليم
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التربية والتعليم أن دوام الهيئات التدريسية والطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026 سيكون كما أُعلن سابقًا في التقويم المدرسي، وبدون أي تعديل أو تأجيل.

وشدد الناطق باسم الوزارة، محمود حياصات على ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يُنشر عبر صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح


وبحسب التقويم المدرسي، يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب 2025، فيما يتم تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و21 آب 2025، حيث تنظم المدارس فرقًا طلابية وكشفية تطوعية للمساعدة في تسليم الكتب وإرشاد الطلبة الجدد.


ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 24 آب 2025.

 
 
