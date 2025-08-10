افتتاح ملتقى الفن التشكيلي الثالث في السلط

الوكيل الإخباري- افتتحت مديرة مديرية ثقافة محافظة البلقاء، الدكتورة منى سعود، مساء أمس السبت، ملتقى الفن التشكيلي الثالث، الذي تنظمه جمعية منتدى زوايا للثقافة والفنون.

واشتمل الملتقى على معرض لعدد من اللوحات الفنية المتنوعة، بمشاركة عدد من الفنانين من السعودية، ومصر، وسوريا، والعراق، إلى جانب نخبة من الفنانين الأردنيين.

