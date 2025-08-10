الأحد 2025-08-10 12:32 م
 

افتتاح ملتقى الفن التشكيلي الثالث في السلط

الأحد، 10-08-2025 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   افتتحت مديرة مديرية ثقافة محافظة البلقاء، الدكتورة منى سعود، مساء أمس السبت، ملتقى الفن التشكيلي الثالث، الذي تنظمه جمعية منتدى زوايا للثقافة والفنون.
واشتمل الملتقى على معرض لعدد من اللوحات الفنية المتنوعة، بمشاركة عدد من الفنانين من السعودية، ومصر، وسوريا، والعراق، إلى جانب نخبة من الفنانين الأردنيين.

وأكدت الدكتورة سعود أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز نشر ثقافة الجمال والفن، مشيرة إلى أنها تفتح آفاقا للتبادل الثقافي والخبراتي بين الفنانين، وتعكس صورة جميلة لتنوع الثقافات من خلال المشاركات العربية التي تضفي صبغة مميزة على مثل هذه الملتقيات، التي تقام فيها معارض تجسد جمالية اللون والفكرة، مؤكدة دعم وزارة الثقافة ومديرية الثقافة الكبير لمثل هذه الفعاليات الفنية المهمة 
.

 

 
 
