ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة، اليوم الخميس، في منطقة جنوب العاصمة عمان لواء الموقر، اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية في منطقة الموقر تقوم بسحب المياه من خط ناقل قطر 16 انش لتزويد مزرعة على مدار الساعة وبيع صهاريج من مياه الشرب يوميا.

