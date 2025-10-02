الخميس 2025-10-02 11:28 م
 

ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج

أرشيفية
 
الخميس، 02-10-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة، اليوم الخميس، في منطقة جنوب العاصمة عمان لواء الموقر، اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية في منطقة الموقر تقوم بسحب المياه من خط ناقل قطر 16 انش لتزويد مزرعة على مدار الساعة وبيع صهاريج من مياه الشرب يوميا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه بناء على معلومات توافرت عن وجود اشتباه بوجود اعتداءات في منطقة الموقر تم تنسيق الحملة وداهمت الموقع وتم فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية.

 
 
