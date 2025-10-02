أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نظم عدد من مراكز الشباب والشابات والهيئات الشبابية في المحافظات، اليوم الخميس، سلسلة من الورش التدريبية والأنشطة التوعوية الهادفة.

اضافة اعلان



ونفذ مركز شباب وشابات الصريح المدمج زيارة إلى مركز التدريب المهني، بهدف الاطلاع على كيفية إدارة ودعم المشاريع الصغيرة، وذلك بمشاركة 15 شابًا، ضمن الفئة العمرية من (15- 17 عامًا).



وتم خلال الزيارة تعريف المشاركين بأهمية المشاريع الصغيرة وأهمية اختيار المسار المهني مستقبلاً لما له من دور بارز في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وبخاصة في المشاريع الصغيرة التي تمتاز برأس مال صغير ومرونة وتحقيق مردود مادي جيد.



يشار الى أن هذه الزيارة تهدف إلى التعرف على المهارات اللازمة في مهنة معينة وتطوير هذه المهارة من خلال فرصة عمل مناسبة أو عمل مشاريع صغيرة تدر الدخل على الفرد وغيره من العاملين معه.



وفي محافظة إربد، نظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج اليوم، دورة تدريبية حول المهارات الوظيفية، وذلك بمشاركة 15 شابة، ضمن الفئة العمرية من 17–24 عاماً.



وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة وجود شويات إلى تعريف المشاركات بالمهارات الوظيفية اللازمة، باعتبارها قدرات ومعارف شخصية تمكن الفرد من أداء مهامه بكفاءة داخل بيئة العمل.



كما تناولت شويات محاور، منها التدريب وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، الصبر والقيادة، التواصل والإدارة، إلى جانب تدريب المشاركات على كيفية كتابة السيرة الذاتية وفق متطلبات ومجالات العمل، والتعرف على سوق العمل واهم احتياجاته.



وانطلقت في مقر هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في إربد، فعاليات دورة تدريبية متخصصة في إدخال البيانات والأعمال الإدارية المساندة، وذلك ضمن برنامج "محطات المستقبل"، وبواقع (60) ساعة تدريبية.



وقالت منسقة الهيئة في إربد عبير حتاملة، إن هذه الدورة تعقد على شكل مجموعتين تدريبيتين، بحيث تضم المجموعة الأولى المشاركين أيام الأحد والثلاثاء، فيما تُعقد المجموعة الثانية أيام الاثنين والأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً.



واختتمت في مديرية شباب محافظة عجلون اليوم منافسات الدور الثاني من بطولة عمان عاصمة الشباب العربي 2025 لخماسيات كرة القدم للشباب.



وثمن نائب محافظ عجلون محمد الحسامي خلال رعايته حفل التتويج جهود وزارة الشباب وحرصها المتواصل على دعم وتشجيع المواهب الرياضية عبر برامجها المتنوعة مؤكداً دور البطولات الشبابية في تعزيز روح الانتماء والتعاون وبناء جيل واعٍ يتمتع بروح رياضية عالية.



وقال مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات، إن البطولة تهدف إلى إبراز الروح التنافسية الإيجابية وتعزيز قيم التعاون والتنافس الشريف بين اللاعبين إلى جانب تنشيط الحركة الرياضية ورفع مستوى اللياقة البدنية للمشاركين مشيداً بالتزام الفرق بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.



وشهدت المباراة النهائية مواجهة بين بطل لواء قصبة عجلون فريق المهندس عماد المومني وبطل لواء كفرنجة فريق العامرية على ملعب مركز شباب وشابات عنجرة النموذجي حيث انتهت بفوز فريق المهندس عماد المومني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتوج بطلاً لمحافظة عجلون ويتأهل لتمثيلها في الدور النهائي على مستوى المملكة.