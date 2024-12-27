الأردني سهل الحياري يفوز بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العمارة والتصميم

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024، المهندس المعماري سهل الحياري".
وأضاف: "من الأردن، حيث استلهم جمال الطبيعة وعمق التراث، يقدّم المهندس سهل الحياري تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وبين الهوية والطبيعة. أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في تدريس العمارة وعرض أبحاثه وأعماله في أبرز الجامعات العالمية".
واختتم: "العالم العربي يمتلك إرثاً عظيماً في مجال العمارة... مشاريعنا المعمارية في كل دولة عربية تروي قصص الحضارة والمكانة التي بنيناها عبر التاريخ".
من هو الأردني سهل الحياري؟
ومنحت جائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024 للمهندس المعماري سهل الحياري تقديراً لإسهاماته الرائدة في تطوير العمارة العربية الحديثة.
يتميز الحياري بدمج مبادئ التصميم المعاصر مع العناصر التقليدية، مما يخلق مساحات تجمع بين التراث والحداثة والطبيعة بشكل متوازن.
تتسم مشاريعه بحساسية للسياق المحلي ونهج مستدام يعتمد على استخدام المواد والتقنيات المحلية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الهوية الثقافية.
تصاميمه تعكس ارتباطاً بجغرافيا المنطقة والهوية المحلية لكل مشروع.
إلى جانب مشاريعه، قدم الحياري دراسات وأبحاثاً بارزة في مجال العمارة المعاصرة، وأسهم في النقاش الأكاديمي من خلال التدريس في جامعات متعددة، منها الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة هارفارد، وجامعة كولومبيا.
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