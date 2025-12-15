أمين عام "الأوقاف" يتفقد مديرية عمان الثالثة ومعهد الملك عبدالله الثاني

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور إسماعيل الخطبا، اليوم الاثنين، مديرية أوقاف عمان الثالثة، ومعهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم.

وأكد الخطبا لدى لقائه مدير أوقاف عمان الثالثة الدكتور أحمد الخرابشة، وموظفي المديرية، أهمية ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي، وتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تبني أفضل الممارسات الإدارية لتسهيل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحقيق رؤية تحديث القطاع العام ورؤية ورسالة الوزارة بأعلى درجات الإتقان والتميز.



كما استمع الخطبا لإيجاز عن أنشطة وبرامج المديرية وأبرز خططها واحتياجاتها التي تساهم في تحسين وتطوير العمل.