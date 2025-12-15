الإثنين 2025-12-15 07:20 م

أمين عام "الأوقاف" يتفقد مديرية عمان الثالثة ومعهد الملك عبدالله الثاني

ل
جانب من اللقاء
الإثنين، 15-12-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور إسماعيل الخطبا، اليوم الاثنين، مديرية أوقاف عمان الثالثة، ومعهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم.

اضافة اعلان


وأكد الخطبا لدى لقائه مدير أوقاف عمان الثالثة الدكتور أحمد الخرابشة، وموظفي المديرية، أهمية ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي، وتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تبني أفضل الممارسات الإدارية لتسهيل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحقيق رؤية تحديث القطاع العام ورؤية ورسالة الوزارة بأعلى درجات الإتقان والتميز.


كما استمع الخطبا لإيجاز عن أنشطة وبرامج المديرية وأبرز خططها واحتياجاتها التي تساهم في تحسين وتطوير العمل.


وأشار لدى لقائه مدير معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم الدكتور عبد الستار القضاة والعاملين فيه، إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر للبرامج والحقائب التدريبية الخاصة بإعداد الدعاة وتدريبهم، لرفع كفاءتهم وتعزيز وعيهم الفقهي والشرعي، والعمل على عقد الدورات النوعية والمتخصصة للحد من خطاب الكراهية ومواجهة التطرف بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الإدارة المحلية: بلديات الكرك والطفيلة الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي

الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

أخبار محلية الأميرة ريم علي ترعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية

العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي

شؤون برلمانية العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي

ا

أخبار محلية "تربية مأدبا" تحقق نتائج إيجابية في تطبيق التعليم الدامج

ل

أخبار محلية أمين عام وزارة التخطيط يلتقي رئيس مكتب الأمم المتحدة للشباب

ل

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يفتتح مشاريع تنموية وخدمية في المعراض

دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا

أخبار محلية دراسة حول فجوة المهارات الرقمية بقطاع تكنولوجيا

انخفاض على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض على أسعار الذهب في الأردن



 






الأكثر مشاهدة