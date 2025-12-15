أمين عام "الأوقاف" يتفقد مديرية عمان الثالثة ومعهد الملك عبدالله الثاني

وأكد الخطبا لدى لقائه مدير أوقاف عمان الثالثة الدكتور أحمد الخرابشة، وموظفي المديرية، أهمية ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي، وتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تبني أفضل الممارسات الإدارية لتسهيل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحقيق رؤية تحديث القطاع العام ورؤية ورسالة الوزارة بأعلى درجات الإتقان والتميز.
كما استمع الخطبا لإيجاز عن أنشطة وبرامج المديرية وأبرز خططها واحتياجاتها التي تساهم في تحسين وتطوير العمل.
وأشار لدى لقائه مدير معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم الدكتور عبد الستار القضاة والعاملين فيه، إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر للبرامج والحقائب التدريبية الخاصة بإعداد الدعاة وتدريبهم، لرفع كفاءتهم وتعزيز وعيهم الفقهي والشرعي، والعمل على عقد الدورات النوعية والمتخصصة للحد من خطاب الكراهية ومواجهة التطرف بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
