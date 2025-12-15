الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بالمناسبتين، سائلا المولى جلت قدرته أن يعيدهما على جلالة الملك حمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
