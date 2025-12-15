الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين لبلاده، والذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش.

