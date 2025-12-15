الإثنين 2025-12-15 05:31 م

الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 15-12-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين لبلاده، والذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش.

اضافة اعلان


وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بالمناسبتين، سائلا المولى جلت قدرته أن يعيدهما على جلالة الملك حمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن والصين يؤكدان توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

أخبار محلية الأردن والصين يؤكدان توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

ل

أخبار محلية الصفدي ونظيره التركي يؤكدان ضرورة رفع قيود إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الصفدي يؤكد دعم الأردن الكامل لدور الأونروا الإنساني في غزة

أخبار محلية الصفدي يؤكد دعم الأردن الكامل لدور الأونروا الإنساني في غزة

ل

شؤون برلمانية توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية

إخلاء 3 عائلات مقدسية من منازلها في سلوان

فلسطين إخلاء 3 عائلات مقدسية من منازلها في سلوان

الأردن يسير قافلة مساعدات جديده إلى سوريا

أخبار محلية الأردن يسير قافلة مساعدات جديده إلى سوريا

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في مدينة آسفي بالمغرب



 






الأكثر مشاهدة